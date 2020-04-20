Haliliye kırsalında vatandaşlara fidan dağıtıldı

Haliliye'yi yeşillendirmeye teşvik kapsamında 9 kırsal mahalleye fidan dağıtıldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda çevre koruma ve kontrol müdürlüğü, ilçe genelinde ‘Geleceğe nefes' kampanyası ve ‘daha yeşil bir Haliliye' sloganı kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bahar aylarının başlaması ile birlikte ekipler, ilçe merkezinde mevcut ve yeni parkların yeşillendirilmesi çalışmalarını sürdürürken, kırsal mahallelere de fidan dağıtımını gerçekleştiriyor.

Ekipler, bu kapsamda Anaz, Kapaklı, Sumaklı, Koçak, Altındamla, Keçili, Mil, Gürpınar ve Sarışeyh kırsal mahallelerine fidan dağıtımını gerçekleştirdi. Fidanlar mahallelerin nüfus oranlarına göre mahalle muhtarlarına teslim ediliyor.

Sumaklı mahalle sakinlerinden Halil Dolap, “Başta Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a meclis üyelerine, tüm ekibine emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sadece ağaçlarla değil, bizim gerçekten diğer tüm ihtiyaçlarımızı yol olsun, taziye evi olsun bu konuda bize her türlü desteği veriyor. Ben şahsım ve bütün milletim adına çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Fidanları teslim alan Altındamla Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Yabir ise “ Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'ta gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizdeki taziye evinin yapılması ve ardından fidanların gönderilmesi bizleri çok mutlu etti. Ben buradan Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.