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Haliliye kırsalında yeni yapılan yollar hizmete sunuluyor

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde tamamladığı ve yürüttüğü üst yapı çalışmalarıyla yeni yolları halkın hizmetine sunuyor.


Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yürüttüğü program dahilinde kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarını devam ettiriyor. Kırsal mahallelerde kilitli beton parke ve stabilize yol yapım çalışmalarını yürüten ekipler, ihtiyaç duyulan bölgelerde de bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ekipler, Aşağı Varlıca, Göktepe, Kalecik ve Mehmetçik kırsal mahallelerinde üst yapı çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.


Yeni yolları kırsal mahallelerde halkın hizmet sunan Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada; mevsim şartları el verdiği süre boyunca yürütülen program dahilinde merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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