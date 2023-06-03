Haliliye kırsalında yeni yollar hizmete sunuluyor

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki asfalt, sathi kaplama, stabilize yol, kilitli beton parke, yol açma, yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla merkez ve kırsal mahallelerde çalışmalarını program dahilinde yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarımı çalışmaları ile mahallelerin çehresini değiştiriyor. Çalışmalarını merkez ve kırsal farkı yapmadan sürdüren ekipler, Sendebelen Kırsal Mahallesinde devam ettirdiği çalışmalarıyla mevcut yolları konforlu hale getiriyor. Stabilize yol çalışmalarıyla yeni yollar vatandaşların hizmetine sunulurken, çalışmaların kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Kırsal mahalleler asfalta kavuşuyor

Çiçek kırsal bölgesinde ise asfalt öncesi çalışmalarını hummalı bir şekilde tamamlayan ekipler, kırsal Bağlar Mahallesinde de sathi kaplama asfalt çalışmalarında sona yaklaşıyor. Kırsal mahallelerdeki yeni yolları hizmete sunmak için özverili bir şekilde çalışan fen işleri müdürlüğü, mahalle sakinlerinden tam not alıyor. Vatandaşlar, yolların konforunun arttığını ve ulaşımın rahatladığını ifade ederek, Haliliye Belediyesine ve Canpolat'a teşekkürlerini iletti.