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Haliliye kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, kırsalda başlattığı yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kırsal mahallelerden Altıntepe ve Keremli'de çalışmalarını yürütürken, Ortaören'de ise çalışmalarını tamamladı.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kırsalda vatandaşların yol sıkıntısı yaşamaması için hummalı bir çalışma yürüten ekipler, Altıntepe ve Keremli mahallelerinde çalışmalarını yürütürken, Ortaören Mahallesinde ise çalışmaları tamamladı. Yeni yolları vatandaşların hizmetine sunan ekipler, yürüttüğü çalışmalar ile hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini topluyor. Vatandaşlar Haliliye Belediyesinin sunduğu hizmetlerden memnuniyetlerini belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat teşekkür etti.


Öte yandan ekipler çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.

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