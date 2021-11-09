Haliliye kırsalında yol çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde planlamalar dahilinde yol yapım ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ulubatlı Mahallesinde sıcak asfalt serimini devam ettiren ekipler, Sırrın Mahallesinde de kilitli beton parke yenileme çalışmalarını yürütüyor. Kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmalar kapsamında da, Dikme Mahallesinde sathi kaplama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarını hızlı şekilde yürüten ekipler, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Mahallelerinde yapılan çalışmalarından dolayı memnuiyetini dile getiren Dikme Mahalle Muhtarı Mustafa Kara, şunları “Haliliye Belediye Başkanımız daha önce bize söz verdiği gibi şuanda çalışmalara başladılar. Stabilize yolumuzu bitirip şuanda asfalt çalışmalarına başladılar. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine yaptığı, yapacağı çalışmalardan dolayı şimdiden teşekkür ederim'' dedi.