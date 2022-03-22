Haliliye kırsalında yol çalışması

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yol çalışmasını sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde üst yapı hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarına devam eden ekipler, stabilize yol yapım çalışmalarıyla Kepirli Kırsal Mahallesini yeni yollarına kavuşturuyor. Çalışmaları kısa sürede tamamlayan ekipler, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı amaçlıyor. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan ötürü memnun oldukları ifade eden mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise program dahilinde çalışmaların devam edeceği belirtildi.