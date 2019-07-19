Haliliye kırsalında yol yapım atağı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlük ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yeni yolları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Yapılan çalışmalardan dolayı mahalle sakinlerinin memnun olduğunu belirten Dağeteği Mahalle Muhtarı Halil Yıldız, “Başkan Canpolat sağ olsun göreve geldiği gibi söz verdiği çalışmaları hızlı bir şekilde yerine getiriyor. Özellikle son zamanlarda ilaçlama çalışmalarında olsun düzenli yapılıyor. Ekiplerde son olarak mahallemize gelerek yol yapım çalışmalarına başladılar. Hızlı şekilde çalışmalarına yürütüyorlar. Geçmişte bozuk yollardan dolayı sürekli sorun sıkıntı yaşıyorduk. Bundan sonra böylesi olumsuz durumlardan karşılaşmayacağız. Ben özellikle başta Mehmet Canpolat olmak üzere tüm ekiplere hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.