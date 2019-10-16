Haliliye kırsalında yol yapım atağı

İlçe genelinde yol yapım atağını sürdüren Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kış ayları öncesi merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kırsalda vatandaşların yol sıkıntısı yaşamaması için hummalı bir çalışma yürüten ekipler, kırsal mahallerden Karatepe ve Sarışeyh mahallerinde yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Sarışeyh kırsal Mahalle Muhtarı Bekir Ölmez, kış aylarında yollarının çamurdan geçilmediğini, çok sıkıntılar yaşadıklarını ancak yapılan yeni yolarla bu sorunlarının çözüldüğünü belirterek, yapılan hizmetlerden dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür ettiklerini aktardı.