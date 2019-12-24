Haliliye kırsalında yol yapım atağı

Kırsalda 8 ayrı bölgede çalışmalar yürütülürken, 3 mahallede de çalışmalar tamamlandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren, fen işleri müdürlüğü, mevsim koşulları çerçevesinde merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kırsalda vatandaşların yol sıkıntısı yaşamaması için çalışma yürüten ekipler, kırsal mahallerden Akçalı, Kahraman ve Kalınbayat'ta yeni çalışma başlattı. Boydere, Yukarı Komat, Yazılıkavak, Keremli, Altıntepe'de ise, yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan ekipler, Çukurdoruç, Ortaören ve Yeniköy kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Yeni yolları vatandaşların hizmetine sunan ekipler, yürüttüğü çalışmalar ile hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini topluyor. Vatandaşlar Haliliye Belediyesinin sunduğu hizmetlerden memnuniyetlerini belirterek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat teşekkür ettiler.

Öte yandan ekipler, çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.