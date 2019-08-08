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Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda fen işleri müdürlük ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yeni yolları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Ekipler çalışmalar kapsamında Sarı Şeyh ve Mutluca Mahalleri'nde yol yapım çalışmalarına başladı.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kırsal mahallede yol çalışmalarının devam ettiğini ve tüm mahallerde aynı çalışmanın yapılacağını ifade etti.

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