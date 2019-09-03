Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri merkez ve kırsal ayrımı yapmadan yeni yolları halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Ekipler hazırlanan program dahilinde ilçe genelinde yol açma, yol yapım çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda Karatepe Mahallesi'nde stabilize yol yapım çalışmalarına başladı. Çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı planlayan ekipler, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.

Karatepe kırsal mahallesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Mahalle Muhtarı Faik Çelik, “Köy içi yollarımız çok bozuktu. Yollarımız kışın geçilmez hale geliyordu. Bizde Haliliye Belediyesi'ne başvurduk. Başvurumuz hemen karşılık buldu. Şimdiye kadar bu şekil anında bir hizmeti görmemiştik. Sayın Mehmet Canpolat'a gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İstediğimiz gibi bize hemen ekibi yönlendirdi. Şuanda yollarımız yapılıyor. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Fen İşleri ekiplerine de teşekkür ediyorum, onlarda canı gönülden çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.