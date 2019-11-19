Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye'de merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını yürüten Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karatepe ve Çiçektepesi kırsal mahallelerini ziyaret etti. Meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette, Canpolat teknik ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Mahalle sakinleri ile de sohbet ederek, talepleri dinleyen Canpolat, iletilerin çözümü için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Çiçektepesi Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin konuşan Canpolat, “Çiçektepesi ve Karatepe Mahallelerinde sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarımızı inceledik. Fen işleri ekiplerimiz burada çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah en kısa sürede buradaki stabilize yol çalışmamızı bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız bu kış, inşallah rahat edecek, çamura basmayacak. Haliliye Belediyesi olarak gerek merkezde, gerek kırsalda olsun çalışmalarımıza hummalı bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

Çiçektepesi ve Karatepe mahalle sakinleri, belediyenin yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, yetkililere teşekkür etti.