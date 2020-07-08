İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye kırsalında yol yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi, kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.


Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerin farklı birçok bölgesinde stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda fen işleri müdürlüğü ekipleri kırsal Kalınbayat Mahallesine bağlı Bayramlı mezrası ve Aşağı Koymat Mahallesine bağlı Kemircik mezrasında yol yapım çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipleri çalışmaların yürütüldüğü bölgeleri tamamlayıp program dahilinde olan diğer bölgelerde çalışma başlatmayı hedefliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.