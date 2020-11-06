Haliliye kırsalındaki mahalleye halı saha

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bölgesel semt sahaları projesi hayata geçiyor. 6 farklı merkezi bölgede yapılacak olan halı sahalardan biri de Çamlıdere Mahallesi'nde yapılacak. Canpolat, çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye giderek yetkililerden bilgiler aldı. İncelemelerin ardından çalışma sahasında açıklamalarda bulunan Canpolat, “Şuan Çamlıdere Mahallemizdeyiz. Haliliye Belediyesi olarak seçim öncesi vaatlerimiz arasında bölgesel halı sahaları yapıp gençliğimizi, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı spor yönünden destekleyeceğimizi söylemiştik. Bu doğrultuda ihalemizi gerçekleştirdik. Daha önce mahallemizin köy için asfaltlama çalışmalarını tamamlamıştık. Şimdi de söz verdiğimiz gibi halı sahamız için gerekli çalışmaları tamamladık. Şimdi burada yer teslimini gerçekleştiriyoruz. Mahallemizde çok güzel ve modern bir halı saha yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.