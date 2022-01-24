Haliliye kırsalındaki yollar bir bir açılıyor

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Haliliye kırsalında kapanan yollar, ekiplerin yoğun çalışması sonrası yeniden açılıyor.

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışına hazırlıklı yakalanan Haliliye Belediyesi, tüm olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun çaba sarf ediyor. Fen işleri müdürlüğü, temizlik işleri müdürlüğü ve çevre koruma ve kontrol müdürlüğünün koordineli çalışmasıyla ilçe merkezinde oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçen Haliliye Belediyesi, kırsaldaki yolları da tek tek açıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tuzlama, kar küreme, kaldırım temizleme işlemlerini gece gündüz sürdüren ekipler, zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçe merkezindeki ara sokak ve ana arterlerde çalışmalarını yoğunlaştıran ve kademeli olarak ilerleyen ekipler, kırsalda kapanan yollarda da mesaisini sürdürüyor.

Kar mücadelesi gece gündüz sürüyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsalda kapanan yollar için harekete geçen ekipler, akşam saatlerinde başladığı yol açma çalışmalarını sabah saatlerine kadar devam ettiriyor. Ekiplerin özverili çalışmasıyla kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Altındamla, Aşağı Varlıca, Yukarı Varlıca, Keçili, Kalecik ve Yedikuyu kırsal mahalleleri yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan, kent genelinde zaman zaman etkisini sürdüren kar yağışına karşı ekiplerin teyakkuzda olduğu belirtildi.