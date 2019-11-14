Haliliye kırsalının çehresi değişiyor

Kırsalda 5 ayrı bölgede çalışmalar yürütülürken, 2 mahallede de çalışmalar tamamlandı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, kış ayları öncesi merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kırsalda vatandaşların yol sıkıntısı yaşamaması için aralıksız bir çalışma yürüten ekipler, kırsal mahallerden Yeniköy, Seyrantepe, Çukurdoruç, Keremli ve Yazılıkavak'ta stabilize yol yapım çalışmalarını sürdürürken, Çiçektepesi ve Mutluca mahallelerinde ise yol yapım çalışmalarını tamamladı.

Yeni yolları vatandaşların hizmetine sunan ekipler, yürüttüğü çalışmalar ile hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini topluyor. Vatandaşlar Haliliye Belediyesinin sunduğu hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirdi.