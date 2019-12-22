Haliliye ligin ilk yar?s?n? zirvede tamamlad?

T?rkiye Voleybol 1.
Ligi B Grubu 11'inci haftas?nda Cevhertepe'yi konuk eden Haliliye Belediyespor ald??? 3-0'l?k skorla ligin ilk yar?s?n? lider olarak kapatt?.
Sezona iddial? ba?layan ev sahibi tak?m Haliliye Belediyespor galibiyet serisini ligin ilk yar?s?n?n son kar??la?mas? olan Cevhertepe kar??s?nda 3-0'l?k skorla s?rd?rd?. 11 Nisan Spor salonunda oynan ma?ta Haliliye Ekibi t?m setleri ?nde kapatarak ligin ilk yar?s?n? 28 puanla zirvede kapatt?.
Ba?antren?r Akif G?rgen y?netimindeki Haliliye Belediyespor, 25-7, 25,15, 25-7'lik setlerle Cevhertepe Sporu 3-0 ma?lup etmeyi bildi. Al?nan bu sonu?la ligdeki puan?n? 28'e ??karan Haliliye ekibi, ligin ilk yars?n? lider olarak tamamlad?.