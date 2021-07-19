Haliliye parklarında peyzaj çalışması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla ilçeye bir yandan yeni parklar kazandırıyor diğer yandan da mevcut parklarda düzenlemeler yapıyor. Peyzaj çalışmaları kapsamında park ve bahçeler mevsimsel çiçeklerle süslenirken, Ahmet Yesevi ve Paşabağı mahallelerindeki parklarda da çevre düzenlemeleri ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Parklara yeni görünüm kazandırarak, ilçe sakinlerinin hizmetine sunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Ali Şelli Parkında da saat kulesi çalışması başlattı.

Devteyşti Mahallesinde de, yeni park çalışmalarını hızlı şekilde yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Güvenli Parklar Projesi kapsamında aydınlatma sistemlerini yenilediği parklara güvenlik kameralarının da montajını gerçekleştiriyor.