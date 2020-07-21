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Haliliye parklarıyla da göz dolduruyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanları çiçeklerle donatmaya devam ediyor.

Ekipler, yapımları devam eden parklarda peyzaj ve çevre düzenlemesi yaparken, mevcut parklarda da bakım, onarım ve mevsimsel koşullara uygun çiçek ekimleri gerçekleştiriliyor.


Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde park ve yeşil alanlarda yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu Kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yeni parklarda çevre düzenlemesi yaparken, mevcut parklarda ise bakım onarım, çiçek ekimi ve budama yapıyor. Yeşil alanı ve rengarenk çiçekleri ile göz dolduran parklarda çalışmalar titizlikle sürdürülürken, dikilen çiçek ve diğer bitki türlerinin devamlılığını sağlamak adına da bakımları ekipler tarafından düzenli olarak yapılıyor.


Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ilçe genelinde yapımı devam eden yeni parklarda da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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