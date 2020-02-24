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Haliliye ‘şoklama' uygulaması ile temizleniyor

Haliliye Belediyesi, ilçe merkezinde yer alan tüm mahalleler için programladığı ‘şoklama’ uygulamasıyla mahallelerde özel temizlik çalışmalarını sürdürüyorHaliliye Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ilçe merkezinde bulunan 32 mahalle için geliştirdiği ‘şoklama’ programı uygulaması ile mahalleler temizleniyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe merkezinde yer alan tüm mahalleler için programladığı ‘şoklama' uygulamasıyla mahallelerde özel temizlik çalışmalarını sürdürüyor


Haliliye Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ilçe merkezinde bulunan 32 mahalle için geliştirdiği ‘şoklama' programı uygulaması ile mahalleler temizleniyor. Oluşturan özel şoklama ekibi, sabahın erken saatleri itibari ile Bahçelievler Mahallesinde tüm sokaklarda çöp toplama, apartman bahçeleri temizliği, boş arsa temizliği ve süpürme çalışmaları gerçekleştirdi.


Ekipler, şoklama uygulamasının belirlenen program dahilinde ilçe merkezindeki mahallelerde çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

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