Haliliye tarihi yansıtan ürünleri İstanbul'a taşıdı

İstanbul'da düzenlenen Urfa Tanıtım Günlerinde yer alan Haliliye Belediyesi, fuara damga vurdu. Halk oyunları ve mehter takımı gösterileri ile beğeni toplarken, Haliliye'nin tarihi ve turistik yönü misafirlere tanıtıldı.

İstanbul'da düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri'nde Haliliye Belediyesi yerini aldı. Yenikapı Fuar Alanında 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda Göbeklitepe ve Karahantepe'yi tanıtan Haliliye Belediyesi, ilçenin turistik ve tarihi yönünü yansıtan ürünleri de İstanbul'a taşıdı. Haliliye Belediyesi bünyesindeki stantta Geleneksel El Sanatları sergilenirken, tespih, ahşap oymacılığı, bakır ve culha ürünleri büyük beğeni topladı. Ziyaretçilerin ilgiyle karşıladığı Haliliye Belediyesi standında yöresel lezzetler de İstanbullularla buluşturuldu. Külünçe ve meyan şerbeti ikramıyla kentin lezzetleri ziyaretçilere sunulurken, ikramlar büyük beğeni topladı. Haliliye Belediyesi renkli standıyla fuara damga vururken, halk oyunları ekibi ve mehter takımı ise ziyaretçileri gönüllerince eğlendirdi. Türkülerin yükseldiği fuar açılışında da yer alan mehter takımı ve halk oyunlarının yöresel oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Haliliye'yi tarihi, kültürü, sportif ve kültürel faaliyetleri ile İstanbul'da tanıttıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tüm vatandaşları fuar alanına davet etti. Haliliye Belediye Başkan Mehmet Canpolat, “İstanbul Yenikapı'dayız. Yenikapı'da Şanlıurfalılar Derneği ile birlikte tanıtım günleri gerçekleştiriyoruz. Biz de Şanlıurfa, Haliliye deyince akla gelen ilk Göbeklitepe. Göbeklitepe biliyorsunuz dünya tarihi değiştiren bir yapı. Bu mahiyette bizde buraya Göbeklitepe stellerimizle birlikte geldik. Buradan, İstanbul'dan tüm bizi izleyen hemşerilerimizi Şanlıurfa'yı, Göbeklitepe'yi, Haliliye'yi görmeye davet ediyoruz. Urfa'dan da iyi bir ekip olarak geldik, hem müzik ekibi olsun hem halk oyunları ekibi olsun, hem de belediyemizin kültür ve sanatla ilgili öğrencilerimiz şuanda hep birlikte burada Urfa'mızı, Haliliye'mizi daha iyi nasıl tanıtırızla ilgili arkadaşlarımızla uğraş veriyorlar. Bundan dolayı buraya gelen tüm kurum-kuruluşlarımıza, belediyelerimize, organizasyonda önemli görev alan değerli Şanlıurfalılar Dernek Başkanımız Adnan Şansal ve yönetimine ve Urfa'dan katılan değerli esnaf kardeşlerimize ve her zaman için bizim gönlümüzde olan değerli Urfalı kardeşlerime, İstanbul'da yaşayan Urfalı kardeşlerime sonsuz şükranlarımı arz ediyorum teşekkür ediyorum” dedi.