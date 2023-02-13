Haliliye temizlik personelinden Adıyaman'da örnek davranış

Haliliye Belediyesi, depremden ağır şekilde etkilenen Adıyaman'da temizlik desteğini sürdürürken, görevli personel Mehmet Aslan, bulduğu altın kolyeyi görevli askerlere teslim etti.

Depremin ağır bilançosunun olduğu Adıyaman'a, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla temizlik araçları ve personeli görevlendirildi. Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentteki temizlik işlerine destek oluyor. Mehmet Aslan isimli Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Adıyaman 400 Yataklı Devlet Hastanesinde temizlik çalışmaları sırasında altın kolye buldu. Temizlik işçisi Aslan, bulduğu altın kolyeyi bölgede bulunan askeri unsurlara teslim etti. Temizlik görevlisinin örnek davranışı takdir edildi.