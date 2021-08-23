Haliliye yollarında asfalt çalışması

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesi, üst yapı hizmetleri kapsamında yürüttüğü yol yapım çalışmalarında Sırrın ve Dağeteği mahallelerinde asfalt serimini devam ettiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, mevcut yollarda yenileme ve yol ağını genişletmek amacıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla üst yapı hizmetleri sürdürüyor. Yoğun şekilde yürütülen asfalt çalışmalarında merkez ve kırsal mahallelerde Fen İşleri Müdürlüğü, Sırrın ve Dağeteği mahallelerinde çalışmalarına başladı. Asfalt hazırlığı biten sokaklarda sathi kaplama yapan ekipler, çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak, yolları hizmete sunuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, program dahilinde asfalt çalışmalarının merkez ve kırsal mahallelerde devam edeceğini kaydetti.