İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Haliliye zabıtası halk sağlığı için sahada

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı denetimini sürdürüyor.

Ekipler, birçok iş yerinde hijyen ve ruhsat denetimi yaparken, son kullanım tarihi geçmiş çeşitli gıda ve temizlik ürünlerinin de imhasını gerçekleştirdi.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler, semt pazarlarının denetimi, kaldırım ve yol işgali denetimlerinin yanı sıra gıda satışı yapan market ve çeşitli işletmelerde denetimlerine devam ediyor.


Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinin farklı bölgelerinde bulunan birçok işletmede hijyen, ruhsat ve son kullanım tarihi denetimi yaptı. Denetimde ekipler, işletme yetkililerini halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek durumlara karşı uyarılarda bulundu.


Öte yandan ekipler, denetimlerde son kullanım tarihleri geçmiş çeşitli gıda ve temizlik ürünlerinin imhasını da gerçekleştirdi.


Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde sürdürdükleri denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.