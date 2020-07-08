Haliliye zabıtasından fırın ve baca denetimi

Ekipler, ilçe genelinde fırınlarda hijyen, gramaj ve ruhsat denetimi yaparken, baca denetimlerini de ihmal etmiyor.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde halk sağlının korunması ve salgına yönelik alınması gereken tedbirlerin uygulanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler bu kapsamda fırınlarda hijyen, gramaj, ruhsat kontrolü denetimleri yaptı. Denetimlerde kurallara riayet etmeleri yönünde uyarılarda bulunan ekipleri kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Zabıta ekipleri ayrıca covıd-19 salgını ile mücadele çerçevesinde maske ve eldiven takılması yönünde uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Öte yandan Haliliye Zabıta ekipleri, özellikle yaz aylarında vatandaşların fırın bacalarından çıkan is ve dumandan rahatsız olmamaları adına baca kontrolü gerçekleştirdi. Ekipler, bacaların sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol ederek, işletmecilerden bu konuda duyarlı olmaları istendi.