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Haliliye zabıtasından marketlere uyarı

Koronavirüs salgınına karşı Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri içişleri bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda ilçede bulunan tüm marketleri kurallara uymaları yönünde uyardı.


Son olarak İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede iş yerlerinin 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açık olabileceğini diğer saatlerde de kapalı olmasını öngörmüştü. Genelgenin yayımlanmasının hemen ardından harekete geçen Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan tüm marketleri geceli gündüzlü denetledi. Ekipler iş yeri sahiplerini Bakanlığın belirlediği saatlere riayet etmeleri konusunda uyararak, uymayanlara ceza işleminin uygulanacağı yönünde uyardı.


Öte yandan Zabıta ekipleri hastaneye gitme zorunluluğu olan emekli bir öğretmeni hastaneye götürerek işlemlerini yapmasının ardından da evine bıraktı. Emekli öğretmen verilen hizmetten dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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