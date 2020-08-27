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Haliliye zabıtasından pazaryeri denetimleri

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler ilçede kurulan semt pazarlarında salgından korunma çerçevesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kontrolleri yaparken, ürünlerin fiyat etiketleri de denetlendi.


Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından korunma tedbirleri kapsamında çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe kurulan semt pazarlarında maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetledi. Ekipler ayrıca aynı anda birim alanda alışveriş yapabilecek vatandaş sayısı, sebze ve meyvelere eldivensiz dokunmama konusunda esnafları uyardı.


Öte yandan ekipler, semt pazarlarında salgınla mücadele kapsamında yapılan denetimlerin dışında ürünlerin fiyat etiketlerinin de denetimlerini gerçekleştirdi.

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