Haliliye'de 20 bin aileye sosyal yardım desteği

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yürüttüğü sosyal yardım faaliyetlerini sürdürüyor. İhtiyaç sahipleri tarafından yapılan başvuru neticesinde, ekipler hane inceleme ekibinin incelemeleri doğrultusunda, başvurular olumlu veya olumsuz şekilde değerlendiriliyor. Komisyon incelemesinde sosyal yardım almaya uygun görülen aileler, durumlarına göre gruplara ayrıldıktan sonra müdürlük bünyesinde Sosyal Yardım Kartı çıkarılarak, Haliliye Belediyesi Sosyal Marketten alışveriş yapmaları sağlanıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen hane incelemeleri kapsamında 20 bin aile, sosyal yardım programı kapsamına alındı.

Aileler bulundukları gruplara tanınan yardım miktarı kadar alışverişlerini yapabiliyor.