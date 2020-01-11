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Haliliye'de 2019 yılında binlerce çift dünya evine girdi

Haliliye Belediyesi Evlendirme Birimi 2019 yılında 3 bin 400 çiftin nikahını kıyarak mutluluğa attıkları ilk adımda yanlarında olarak sevinçlerini paylaştı.


Haliliye Belediyesi Evlendirme Birimi, çiftlerin mutluluklarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.


Bu kapsamda Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi binasında hizmet veren Evlendirme Birimi 2019 yılında 3 bin 433 çiftin beraber çıktıkları yolun ilk durağı oldu. Ayrıca evlenen her çifte ‘yemyeşil Haliliye' kampanyası dahilinde fidan hediye edildi.


Öte yandan Evlendirme Birimi verilerine göre Haliliye ilçesinde 2019 yılında aylara göre evlenme dağılımında çiftler en çok nisan ayını, en az da mayıs ayında evlenmeyi tercih ettikleri açıklandı.

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