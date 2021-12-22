Haliliye'de 3 mahallede çalışmalarını sürdürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla Karşıyaka ve Ulubağ Mahallelerinde kilitli beton parke döşeme, İmam Bakır Mahallesinde ise stabilize yol çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt, kilitli beton parke taşı döşeme, yol bakım ve onarım çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Karşıyaka Mahallesinde kilitli beton parke taşı döşeme ve İmam Bakır Mahallesinde yeni açılan yolda stabilize çalışması yapan ekipler, kırsal Ulubağ Mahallesine de kilitli beton parke taşı döşüyor. Ekipler, merkez kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdürürken, mahalle sakinleri çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve ekibine teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise program dahilinde çalışmaların devam edeceği kaydedildi.