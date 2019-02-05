Haliliye'de 3 metruk bina yıkıldı

Haliliye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Paşabağı Mahallesi ve Bağlarbaşı Mahallesinde terk edilmiş ve çökmelerin meydana geldiği 3 binanın yıkımıyla ilgili çalışma yaptı. Madde bağımlılarının da barınağına dönüşen yapılar, mülkiyet sahibi de bilgilendirildikten sonra alınan güvenlik önlemleri altında iş makineleriyle yıkıldı. Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Ahmet Polat, metruk binaların Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yıkımının gerçekleştirildiğini belirterek Yapı Kontrol Müdürlüğü çalışanlarına ve Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'a teşekkür etti.

Yapı Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde kaçak yapıyla, metruk, tehlike arz eden, imara aykırı ve izinsiz kat çıkmalarla ilgili mücadele, ayrıca yapıların ruhsatlı olarak yapılması hususunda vatandaşlara bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.