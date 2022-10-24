Haliliye'de 5 kırsal mahalle daha asfaltlanıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın yatırımlarıyla kırsal ve merkez mahallelerde başlayan asfalt atağı 5 kırsal mahallenin daha yeni yollarına kavuşmasıyla tamamlanıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla başlayan asfalt atağı sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla yapılan 70 milyonluk asfalt yatırımının ardından kırsal ve merkez mahallelerde çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyor. Kırsal ve merkez mahallelerde asfalt döşeme çalışmalarını etap etap sürdüren ekipler, kısa sürede tamamladıkları yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Başkan Mehmet Canpolat'ın “Asfaltın ulaşmadığı mahalle kalmayacak” anlayışıyla kırsal mahallelerdeki çalışmalarını etap etap yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, 3 kırsal mahallede daha sathi kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı. Keremli, Yukarı Akören ve Kengerli kırsal mahallelerinde asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla yollar vatandaşların hizmetine sunulurken, Boydere kırsal Mahallesinde ise asfalt öncesi üstyapı çalışmaları başladı. Boydere Mahallesini asfalt çalışmalarına hazırlayan ekipler, Tekerli kırsal Mahallesinde ise stabilize asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalarda sona gelinen Kengerli kırsal mahalle sakinleri adına Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür eden Mahalle Muhtarı Mahmut Akbaş, “Şu anda asfaltımız oluyor. Başkanımız Mehmet Canpolat bizi çamurdan kurtardı. Geçen sene parke taşımız da oldu. Allah, Sayın Başkanımız Mehmet Canpolat'tan razı olsun. Teşekkür ederim” dedi. Tekerli Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri devam eden çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, tozlu ve çamurlu yollardan kurtulduklarını ifade ederek Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.