Haliliye'de 5 mahallede kilitli parke çalışması

Fen işleri müdürlüğü, ilçenin yol ağını genişletmek ve mevcut yollarda düzenleme yapmayı sürdürüyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler merkezde, Atatürk, Karşıyaka ve Şair Nabi mahallelerinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmalarını devam ettiriyor. Kırsal mahallelerde de yürütülen çalışmalar doğrultusunda Yukarı Koymat ve Kengerli mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, Gülveren ve Aşağı İçkara mahallelerinde ise çalışmalarını sürdürüyor.

Yol yapım çalışmalarının devam ettiği mahallelerdeki vatandaşlar, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirirken; Fen İşleri Müdürlüğü de program dahilinde çalışmalarını gerçekleştiriyor.