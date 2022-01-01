Haliliye'de 80 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla 2021 yılında ilçedeki riskli ve metruk 80 yapının yıkımı gerçekleşti.

2021 yılında tespiti yapılan 80 yapının yıkımı gerçekleşti. Haliliye Belediyesi, riskli ve metruk yapılarla ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2021 yılında riskli ve metruk 80 yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü saha çalışmaları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda riskli ve metruk yapı tespit çalışmalarını devam ettiriyor. Teknik ekipler tarafından yapılan saha çalışmaları doğrultusunda riskli olduğu tespit edilen metruk yapılar, inceleme sonrası yapılan tahliye işleminin ardından yıkılıyor. Yapı kontrol müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, 2021 yılı içerisinde 25 riskli bina ve 55 metruk yapı belirlendi. Tespiti yapılan meskenlerin yasal sürecinin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmaları, güvenlik tedbirleri çerçevesinde gerçekleşti.

Yapı kontrol müdürlüğünden yapılan açıklamada, riskli ve metruk binalar için saha çalışmalarının devam ettiği ve tespiti yapılan binaların yıkımının gerçekleşeceği kaydedildi.