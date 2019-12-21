Haliliye'de a??lan bilgisayar kursuna yo?un ilgi

Haliliye Belediyesi K?lt?r ve Sosyal ??ler M?d?rl??? b?nyesinde e?itim, sanat, k?lt?r gibi bir?ok alanda a??lan kurslarla gen?ler hayata haz?rlan?yor. Bu ?er?evede Bah?elievler Mahallesinde bulunan E?itim ve Gen?lik Merkezinde bilgisayar kursu a??ld?. Kursta gen?lere, ilk olarak bilgisayar kullan?m? ve temel par?alar ??retiliyor. Alan?nda uzman e?itmenler taraf?ndan verilen kursta temel bilgilerin ard?ndan kursiyerlere hem e?itim hem de i? hayatlar?nda ihtiya?lar? olan ofis programlar?n?n ??retimi sa?lan?yor. ?nternet kullan?m? konusunda da, e?itim verilen kurs gen?lerin b?y?k be?enisini topluyor. 160 saat s?ren kursu, ba?ar?yla bitiren kursiyerlere Milli E?itim Bakanl???ndan onayl? sertifika verilecek.

Haliliye Belediyesi taraf?ndan d?zenlenen bilgisayar kursuna kat?lan gen?ler, a??lan bilgisayar kursunun kendilerine ?ok fayda sa?lad???n? belirterek, ba?ta Belediye Ba?kan? Mehmet Canpolat olmak ?zere eme?i ge?en herkese te?ekk?r ettiklerini ifade ettiler.