Haliliye'de ağaçlandırma çalışması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve Doğanın Kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye kazandırılan yeni parklar ile yeşil alan miktarını arttıran ekipler, mevcut parklardaki düzenleme çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan peyzaj çalışmaları ile ağaçlar, park ve bahçelerde toprakla buluşturuluyor. Bu çerçevede Devteşti Mahallesinde yeni ağaçları toprakla buluşturan ekipler, Karşıyaka Mahallesinde ise çim ekimiyle parkları yaza hazırlıyor. Bir yandan ağaçlandırma çalışmalarıyla mevcut parklara estetik görüntü kazandıran ekipler, bir yandan da yeni parklarda altyapı çalışmalarını hızla tamamlayarak, yeni parkları vatandaşların hizmetine sunuyor.

Ahmet Yesevi Mahallesine kazandırılacak olan 6 bin metrekarelik yeni park alanında düzenleme çalışmalarını sürdüren ekipler, oyun ve fitnes gruplarının yer alacağı yeşil alanı kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü peyzaj çalışmalarını park ve bahçelerde devam ettiriyor.