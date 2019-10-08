Haliliye'de ağaçlar toprakla buluşuyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, birim müdürleri ve teknik ekibi ile birlikte Veysel Karani Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Canpolat, mahallede bulunan parklara sonbahar aylarında gerçekleştirilen ağaç dikimi döneminin startını verdi.

İncelemelere ilişkin açıklamalarda bulunan Canpolat, “Mahallemizi, caddelerimizi, sokaklarımızı gezdik. Hem şuan parklarımızdaki iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledik, hem de aynı zamanda diğer eksikliklerimizi ile ilgili muhtarımızla bilgi alış verişinde bulunduk. Değerli muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz bizleri teveccüh ile karşıladılar. Haliliyemizi daha güzelleştirmek ve Veysel Karani Mahallemizin eksikliklerini gidermek daha yaşanabilir, refah seviyesi daha yüksek ortam haline getirmek adına Haliliye Belediyesi olarak elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz” dedi.

Yürütülen çalışmalar ile ilgili konuşan Veysel Karani Mahalle Muhtarı Sadık Salar da, Haliliye Belediyesinin hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.