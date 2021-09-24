Haliliye'de ağaçlar toprakla buluşuyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “yeşilin ve doğanın kalbi Haliliye” sloganıyla park ve bahçelerde mevsimsel şartlara uygun çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler, bir yandan ilçeye yeni parklar ve mevcut parklardaki bakım, onarım çalışmalarını yürütürken diğer yandan da mevcut parklarda ağaç dikim çalışmalarıyla ilçeyi yeşillendiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, son üç aylık süreçte yaklaşık 800 gül ile bin 100 ağacın dikimini gerçekleştirdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden açıklamada, program dahilinde peyzaj çalışmaları kapsamında yürütülen ağaç ekimi çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.