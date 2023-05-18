Haliliye'de asfalt atağı

Asfalt çalışmalarıyla ulaşımın daha iyi sağlandığını kaydeden mahalle muhtarı, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez mahallelerde başlattığı sıcak asfalt atağını ekiplerin özverili çalışmasıyla devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, kullanım ömrünü tamamlamış yollarda yapılan altyapı çalışmalarının ardından merkez mahalleleri sıcak asfaltla buluşturuyor. İncelemelerin ardından hazırlanan yolları sıcak asfaltın dökülmesiyle konforlu hale gelirken, yeni yollar mahalle sakinlerinden tam not alıyor.

Mahallede yürütülen asfalt çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür eden İpekyol Mahalle Muhtarı Zeynel Tavas, “Şuanda Haliliye Belediyesi ekipleri, İpekyol Mahallemizde önce kilit taşı söküm çalışmalarına başladılar ve ondan sonra asfalt yapımına devam ettiler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Yolların asfalt olması gerçekten iyidir. Otobüs güzergahında olması daha da iyidir. Ulaşımın daha iyi olmasından dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından merkez mahallelerde hummalı şekilde yürütülen ve hizmete sunulan asfalt yol çalışmaları periyodik olarak devam ediyor.