Haliliye'de asfalt çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçede asfalt atağı başlattı. Bahçelievler'de tamamlanan asfalt çalışmalarının ardından Kamberiye Mahallesinde 871, 875, 876 ve 877'nci sokakta çalışmalarını başlatan Fen İşleri Müdürlüğü, bu çalışmalarını da kısa sürede tamamlayarak, yolları bölge sakinlerinin hizmetine sundu. Kamberiye Mahalle Muhtarı Abdurrahman Şahap, "Mahallemizin kanayan yarası işlek caddesi olan sokaklarımızın asfalt yapılmasını Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'tan talep ettik. Kendileri talebimizi kabul ettiler. Kendilerine teşekkür ederiz bu bölgeyi asfalt yaptılar. Şehrin göbeğiydi, çok güzel oldu kendilerine teşekkür ederiz" dedi. Mahalle sakinleri ise deforme olan yolların Haliliye Belediyesi tarafından kısa sürede asfaltlandığının altını çizerek, Canpolat'a teşekkür ettiler. Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt çalışmalarının yeni adresinin Bağlarbaşı Mahallesi Doğumevi Caddesi olacağını kaydetti.