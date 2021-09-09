Haliliye'de asfalt çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla planlama dahilinde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Devteyşti Mahallesinde planlanan üst yapı çalışmaları kapsamında, belediye ekipleri 2110 Sokakta asfalt serimine başladı. Ekipler, deforme olmuş sokakta yaptığı asfalt serimini kısa sürede tamamlayarak, yolu tekrar hizmete sundu. Mahallede yürütülen çalışmalarla ilgili konuşan Devteyşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına, yapılan hizmetten dolayı Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede asfalt çalışmalarının yanı sıra, kilitli beton parke döşeme, stabilize serimi ve bakım onarım çalışmalarını bölge bölge devam ettiriyor.