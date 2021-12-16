Haliliye'de asfalt ve parke çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatıyla ilçede sıcak asfalt serim çalışmaları, ve kilitli parke döşeme çalışmaları devam ediyor.

Haliliye Belediyesi üst yapı çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiriyor. Ekipler bu kapsamda, merkezde Osmangazi ve Ertuğrulgazi Mahallelerini sıcak asfalt ile buluştururken, kırsalda ise Taşlıca Mahallesinde kilitli beton parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Mahallelerinde yapılan asfalt çalışmalarından dolayı memnun olduklarını ifade eden Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Halil Haktankaçmaz ve mahalle sakinleri, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise program dahilinde merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın çalışmaların devam edeceği kaydedildi.