Haliliye'de asfaltlama çalışmaları devam ediyor

Yatırımların ardından ilçede asfalt atağını başlatan Başkan Mehmet Canpolat, çalışmaları Uluhan bölgesi Diktaş Mahallesinde inceledi. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla kırsal mahallelerde etap etap devam edecek olan sathi kaplama asfalt çalışmalarını başlattı. Seçim öncesi kırsal mahalleler için asfalt sözü verdiklerini ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, “Haliliye emin ellerde, Haliliye güvenli bir şekilde yoluna devam ediyor” dedi.

Toplam 50 milyon liralık bir ihale gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Mehmet Canpolat, “Haliliye ilçemizin kırsal mahallelerinden Diktaş Mahallemizdeyiz. Yaklaşık 50 milyonluk bir ihale gerçekleştirdik. Bu ihalede 50'ye yakın köyümüz var. Şu anda en uç nokta olan Uluhan bölgesi Diktaş Mahallemizdeyiz. Söz vermiştik. Bütün köylerimizin eksiklerini gidereceğiz, stabilize asfalt, parke çalışmalarımızı tamamlayacağız demiştik. Geçtiğimiz yıl da yaptık, bu yıl da yapıyoruz. Bir taraftan asfalt, bir taraftan parke, bir taraftan sathi çalışmaları devam ediyor. İnşallah bütün köylerimizde asfalt, parke, sathi çalışmalar tamamlanmış olacak. Bütün sözlerimizi, projelerimizi bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Söz verdiğimiz 21 projemiz vardı, bir 21 daha üzerine ekledik. Bunun da mutluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Haliliye emin ellerde, Haliliye güvenli bir şekilde yoluna devam ediyor. Gerçekleşen kurumsal yapısıyla, ayakları yere basan, kendi kendine yetebilen bir şekilde yoluna devam ettiğini ifade etmek isterim. Buradan teveccüh gösteren, dua eden, bizi gönüllerinde zikreden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri Başkan Canpolat'a teşekkür etti

Belediye Meclis Üyesi Ahmet Çakar, Ahmet Demir ve Mahmut Ayniberk'in eşlik ettiği saha gezilerinde Başkan Mehmet Canpolat, Diktaş Mahalle sakinleriyle de bir araya geldi. Mahalle sakinleri, söz verdiği proje ve çalışmaları yerine getiren Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.