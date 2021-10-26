Haliliye'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Fen işleri müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü üst yapı çalışmaları kapsamında bir taraftan yeni yollar açarken, diğer taraftan da mevcut yollarda iyileştirme çalışması yapıyor. Veysel Karani Mahallesinde vatandaşlardan gelen talep üzerine yağmur drenajı çalışması yapılan bölgede daha sonra asfalt yenileme çalışması yapıldı. Canpolat'ta, tamamlanan çalışmaları Mahalle Muhtarı Sadık Salar ile birlikte yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Canpolat, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Veysel Karani Mahallemizdeyiz. Bu mahallemizde özellikle Şehit Mustafa Direkli Parkımızın etrafında su göllenmeleri ile ilgili vatandaşlarımızın şikayetleri vardı. Burada hemen bir yağmur drenaj ile ilgili kazı çalışması başlattık. Bunun akabinde de deforme olan, sıkıntı yaşanan asfaltta söküm gerçekleştirerek asfaltını yeniledik. Kış mevsimine giriyoruz. Diğer mahallelerimizde de böyle etap etap, bölge bölge çalışmalarımız olacak. Buradan çıkıp hemen Ulubatlı Mahallemize sokaklarımızı asfaltlamaya geçeceğiz. Bugün itibarıyla Veysel Karani Mahallemizdeki asfalt çalışmalarımızı tamamlamış oluyoruz. Amacımız ve hedefimiz mahallelerimizde ki hem deforme olmuş ha hem bitmiş hem yağmur suyu ile ilgili drenajı ile ilgili problem yaşayan mahallelerindeki sokaklarımızda ki caddeleri bizi bir an önce toparlamak ve kışa hazırlamak. Bu manada Haliliye Belediyesi olarak Şubat ayı itibarıyla hummalı bir asfalt çalışmasına başlamış bulunmaktayız. Bize yardımcı olan değerli muhtarlarımıza çalışma arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Asfalt çalışması nedeniyle rahatsızlık verdiğimiz mahalle sakinlerimizin gösterdiği ilgi ve alaka içinde ayrıca vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.