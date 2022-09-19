Haliliye'de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü; kırsal ve merkez mahallelerde yeni dönemde büyük bir asfalt atağı başlatan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, ilçe genelinde yeni yol açma, yeni yol yapımı ve bakım onarım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Alt yapısı tamamlanan mahallelerde asfalt atağını etap etap yürüten ekipler, Diktaş ve Uluhan mahalleleriyle Yeşil Urfa bölgesinde sathi kaplama asfalt yapım çalışmalarını devam ettiriyor. Yeşil Urfa Bölgesi Büyük Beyaz Kuyuda yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Dağ Eteği Mahallesi Muhtarı Halil Yıldız, yapılan çalışmalardan dolayı Canpolat ve ekibine teşekkür etti. Mahalle sakinleri ise kendilerini çamurdan ve tozdan kurtardığını belirterek Canpolat'a teşekkür etti.

Fen işleri müdürlüğü, program dahilinde çalışmaların merkez ve kırsal mahallelerde devam edeceğini kaydetti.