Haliliye'de bakıma muhtaç ailelere hizmet veriliyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ekipler, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli aileleri, program dahilinde evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler, ailelerin kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını karşılarken, yaşlı ve engelli bireylerin de saç, sakal tıraşını yapıyor.

Evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar ise sunulan hizmet için Canpolat'a teşekkür etti.