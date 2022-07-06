Haliliye'de bayram öncesi bakım hizmeti

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi Haliliye” sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın “Gönüllere Dokunacağız” anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Evde Bakım Hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor. Yapılan başvuru neticesinde komisyonca belirlenen 576 haneye verilen Evde Bakım Hizmeti, Kurban Bayramı öncesi de devam ediyor. Tespit edilen hanelerde köşe bucak bayram temizliği yapan ekipler, bu hizmeti ile yaşlı vatandaşların gönüllerine dokunuyor.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Evde Bakım Hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak, kayıt oluşturabileceği aktarıldı.