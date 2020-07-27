Haliliye'de bayram öncesi tedbirler sıklaştırıldı

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçe genelinde belirlenen kurban satış yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların rahat bir şekilde kurbanlarını alması ve sonrasında kesim işlemini yapabilmesi için ilçenin farklı birçok bölgesinde kurban satış ve kesim yerleri belirledi. Yerlerin belirlenmesinin ardından ekipler, satış ve kesim yerlerine tanıtıcı brandalar astı. Temizlik İşleri Müdürlüğü belediyenin belirlediği kesim ve satış yerlerinde hazırlıklarını tamamlarken, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise son dönemlerde kentte ciddi artış gösteren korona virüs vakalarını da dikkate alarak kurban satış noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, kurban satış yerlerine pandemi salgınından korunma tedbirleri çerçevesinde de vatandaşlara maske dağıtımını sürdürüyor. Haliliye zabıta ekipleri ayrıca kurbanlık satışı ve alışını yapan vatandaşları hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet etmeleri yönünde uyarıyor.

Öte yandan belediyenin vatandaşların Kurban Bayramı'nda herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına bayram öncesinden başlayıp bayram süresince ilgili tüm birimleri ile sahada olmaya devam edeceği bildirildi.