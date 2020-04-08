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Haliliye'de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından koruma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde başlattığı çalışmalara devam ediyor.


Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında start verdiği çalışmalara titizlikle devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda hummalı bir çalışma yürüten temizlik ve dezenfektasyon ekiplerinin bu kez ki adresi Yenişehir Mahallesi oldu. Ekipler Mahallede bulunan cadde ve sokakları bir bir deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.


Haliliye Belediyesi tarafından yapılan hizmetler takdir toplamamaya devam ederken, mahalle muhtarları ve vatandaşlar sunulan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.


Öte yandan salgınla mücadele kapsamında Haliliye Belediyesinin ilgili tüm birimleri aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

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