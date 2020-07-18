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Haliliye'de cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Haliliye Belediyesi, pandemi süresinde korunma tedbirleri ve ilçenin temizliği için çalışmalarını sürdürüyor.


Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ediyor. Temizlik Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde kentte artan pozitif vaka sayılarını da dikkate alarak çalışmalarını artırdı. Ekipler Osmangazi ve Süleymaniye mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.


Süleymaniye Mahalle Muhtarı Salih Dağ, “ Belediye ekipleri mahallemizi yıkayıp dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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